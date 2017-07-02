Ergani'de Sahte Para Operasyonu

Ergani ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu, 100 liralık 11 sahte banknotla yakalanan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Ergani Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde para bozdurmak bahanesiyle piyasaya sahte para sürmeye çalışan M.S.A'yı gözaltına aldı.



Şüphelinin yapılan üst aramasında 100 liralık 11 sahte banknot ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "parada sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.