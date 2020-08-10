Ergani'de portatif yüzme havuzunun yapımına başlandı
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Ergani'de portatif yüzme havuzunun yapımına başlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ergani Gençlik Spor Tesisinde portatif yüzme havuzunun yapım çalışmalarını başlatıldı.

Ergani'de portatif yüzme havuzunun yapımına başlandı
10.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:09

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ergani Gençlik Spor Tesisinde portatif yüzme havuzunun yapım çalışmalarını başlatıldı.

Ergani Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin tüm Türkiye'de başarıyla devam ettiğini söyledi.

Yoğun ilgi gören projede öğrencilerin tamamına, insan sağlığına birçok faydası bulunan özellikle de gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Taş, şöyle konuştu:

"Portatif yüzme havuzumuz ilçemize hayırlı olsun. Gençlerimizin yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz Münir Karaloğlu, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Demir'e teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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