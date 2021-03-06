Ergani'de Palyatif Bakım Merkezi açıldı
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Ergani'de Palyatif Bakım Merkezi açıldı

06.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:40
Ergani'de Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Ergani Devlet Hastanesi bünyesinde kronik rahatsızlığı olup bakıma ihtiyacı olan hastalar için 10 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmet vermeye başladı.

Ergani Devlet Hastanesi bünyesinde kronik rahatsızlığı olup bakıma ihtiyacı olan hastalar için 10 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmet vermeye başladı.

Hastane Başhekimi Dr. Salih Akatay, bakıma ihtiyacı olan hastaların hastaneye başvurmalarını istedi.

Akatay, "İleri derecede kronik hastalığı olup bakım ihtiyacı olan hastalarımız için 10 yataklı merkezimizi hizmete açtık. Vatandaşlarımızdan bu tarz bakıma ihtiyaç duyan hastalar için hastanemizle iletişime geçmeleri gerekiyor, ayrıca hastanemizin tüm ameliyat odalarını revizyondan geçirip halkımızın hizmetine hazır hale getirdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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