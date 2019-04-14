Ergani'de Öğrencilere Giysi Yardımı
Ergani'de öğrencilere giysi yardımı yapıldı.
Ergani'de öğrencilere giysi yardımı yapıldı.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ile 15 Temmuz Şehitler Derneği'nce Şehit Askeri Çoban İlkokulunda eğitim gören 702 öğrenciye kıyafetlerin yer aldığı poşetler AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Bedri Çoban'nın da katıldığı törenle dağıtıldı.
Budak, dezavantajlı ailelere mensup öğrencilere desteklerinin süreceğini söyledi.
Kaynak: AA