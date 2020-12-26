Ergani'de motorsiklet hırsızlığı

Ergani ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Ergani ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ergani Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen A.Z. yakalandı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, ele geçirilen ve sahibine teslim edilen motosikletin 5 yıl Batman'dan çalındığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar