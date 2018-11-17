Ergani'de Mevlid-i Nebi Programı Düzenledi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenledi.

Ergani ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformuna üye derneklerden Ergani Kardeş-Der tarafından peygamberin doğum yıl dönümü dolaysıyla Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluğu ve örnek yaşamı hakkında konuşmalar yapıldı, ilahi grubu tarafından Hz. Muhammed'i anlatan ilahiler okundu.

Programa, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.