Ergani'de Mevlid-i Nebi Programı Düzenledi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenledi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenledi.
Ergani ilçesinde, Peygamber Sevdalıları Platformuna üye derneklerden Ergani Kardeş-Der tarafından peygamberin doğum yıl dönümü dolaysıyla Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hz. Muhammed'in doğumu, çocukluğu ve örnek yaşamı hakkında konuşmalar yapıldı, ilahi grubu tarafından Hz. Muhammed'i anlatan ilahiler okundu.
Programa, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.