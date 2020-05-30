Ergani'de mercimek hasadı başladı Ergani ilçesinde mercimek hasadı başladı.

Ergani ilçesinde mercimek hasadı başladı.

Ergani ilçesinde çiftçiler yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı. İlçede daha önce genellikle orak ve tırpan yardımıyla yapılan mercimek hasadı, teknolojinin ilerlemesiyle traktörün arkasına bağlanan mercimek biçme makinesiyle yapılıyor.

Çiftçilerden Bişar İzci, hasat sezonunun tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Bol yağışlı ve bereketli bir bahar mevsimi yaşandığını kaydeden İzci, mercimek hasadın başladığını belirtti.

Kaynak: AA