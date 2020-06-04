Ergani'de maskesiz dolaşmak yasaklandı Ergani'de maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Ergani'de maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Egemenlik, Ziya Gökalp, Dicle Caddesi'nde ve sokaklarda halkın toplu bulunduğu yerlerde, maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur. Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları'nın aldığı karar doğrultusunda maskesiz yasaklama getirilen cadde ve sokaklara maske takmadan çıkan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak."

Kaynak: AA