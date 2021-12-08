Ergani'de mahallelerin içme suyu sorunu çözülüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine bağlı Bagür, Şirinevler ve İstasyon mahallelerine 24 saat kesintisiz içme suyu verecek.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde su sorunu yaşanmaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesinin toplam 22 bin 356 nüfusa sahip Bagür, Şirinevler ve İstasyon mahallelerinde şebekeleri yeniledi.

Döşenen 420 metrelik borularla içme suyu sorunu çözüme kavuştu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile çalışmaları denetleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Ergani'nin, tarihi yapısı ve değerleri açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tutşi, 3 mahallede yaşanan sıkıntılar nedeniyle belirli zaman dilimlerinde içme suyu verebildiklerini kaydetti.

Tutşi, yeni projeyle içme suyunu bundan sonra kesintisiz vereceklerini dile getirdi.

DİSKİ'de, 1 milyon 783 bin Diyarbakırlının hakkı olduğunu belirten Tutşi, bu hakkın korunması için kayıp ve kaçak mücadelesine önem verdiklerini kaydetti.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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