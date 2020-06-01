Ergani'de lokanta ve kafeler açıldı Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden hizmete açıldıNormalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında...

Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden hizmete açıldı Normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yiyecek içecek işletmeleri, bugün yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizleyen ve dezenfekte çalışması yürüten işletme sahileri uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı. Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, zabıta ekipleri, faaliyete başlayan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehanelerde hijyen, sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi. Uyarılarda bulunan ekipler denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Ekipler yeniden çalışmaya başlayan esnafın alınan kararlara hassasiyet göstermesi gerektiğini iletti. Kahvehane işletmecisi Cuma Tekindağ yaptığı açıklamada, uzun süren ayrılığın ardından tekrar iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sabah erkenden gelerek iş yerini temizlediğini anlatan Tekindağ, "Temizliğimizi yaptık, iş yerimizin her yerini dezenfekte ettik. Masaları sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde düzenledik. Müşterilerimize hizmet vermeye başladık." dedi. Kaynak: AA