Ergani'de Kovid-19 vakaları tedavi ediliyor Ergani Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Halil Yaman koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanları hastanede tedavi ettiklerini söyledi.

Ergani Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Halil Yaman koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanları hastanede tedavi ettiklerini söyledi.

Yaman, Kovid-19 servisinde enfeksiyon, göğüs, dahiliye uzmanlarının her gün 3 saat vizit yaparak hastalarla tek tek ilgilendiklerini aktardı.

Arasında hemşirelerin de yer aldığı sağlık çalışanlarının büyük özveriyle mücadele ettiğini aktaran Yaman, "İlçede şu ana kadar 104 pozitif vaka var. Hastanede yatan hasta sayısı ise 29." dedi.

Kaynak: AA