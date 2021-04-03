Ergani'de Kovid-19 denetimi yapıldı
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Ergani'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Ergani ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Ergani ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında marketler, çay bahçeleri, mağazalar ve restoranlar denetlendi.

Denetimlerde, yüzde 50 kapasite, sosyal mesafe, hijyen, maske ve açılış kapanış saatleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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