Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor
Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.
18.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:06
Ergani Belediyesi tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amaçlı hayvan pazarını geçici olarak kapatıldı.
Ergani Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyanın yanı sıra Türkiye'de de görülen koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçede tedbir amaçlı dezenfektan çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı." denildi.
Kaynak: AA