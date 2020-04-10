Ergani'de koronavirüs tedbirleri
Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor.
10.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:18
Ergani'de koronavirüs tedbirleri sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ergani'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulması sayesinde işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.
Polis ekipleri sürekli araçlardan anons yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamları ve banka önlerinde sosyal mesafeye uymaları konusunda ikaz ediyor.
Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaş ve görevlilerin maske taktığı görüldü.
Kaynak: AA