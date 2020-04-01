Ergani'de koronavirüs tedbirleri Ergani ilçesinde ATM ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafede durmaları konusunda uyarı yapıldı.

Ergani ilçesinde ATM ve banka önlerinde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafede durmaları konusunda uyarı yapıldı.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka ve ATM önünde bekleyen vatandaşları, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konsusunda uyardı.

Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmalarını önlemek için denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA