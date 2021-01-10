Ergani'de kökleri dışarı çıkan ağaçlar ilginç görüntü oluşturuyor
10.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:55
Ergani ilçesinin Ortaağaç Mahallesinde erozyon sonucu kökleri dışarı çıkan ağaçlar ilginç görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Ergani ilçesinin Ortaağaç Mahallesinde erozyon sonucu kökleri dışarı çıkan ağaçlar ilginç görüntüsü ile dikkat çekiyor.
Moğul mezrasında erozyon sonucu, ağaçların kökleri gün yüzüne çıktı.
300 kadar meşe ağacının dışarı çıkan kökleri ilginç görüntülere sahne oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar