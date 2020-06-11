Ergani'de kızından 3 gündür haber alamayan baba polise başvurdu Ergani ilçesinde 32 yaşındaki epilepsi hastası kızından haber alamayan baba polise başvurdu.

Ergani ilçesinde 32 yaşındaki epilepsi hastası kızından haber alamayan baba polise başvurdu.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Yasin Aral, 3 gündür epilepsi hastası kızı Elvan Aral'dan haber alamadıklarını, kızının bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Aral, "Çocuğum epilepsi hastası. Sabah kalktığımda evde olmadığını anlayınca akrabalarımıza sorduk. Gidebileceği tüm yerlere baktık ancak bulamadık. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Biran önce bulunmasını istiyorum. Kızımı görenlerin 0532 573 79 60 nolu telefondan bize ulaşmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA