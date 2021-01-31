Ergani'de kar temizleme çalışması

Ergani ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezinde ve Diyarbakır-Elazığ kara yolunda gece etkili olan kar yığışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ve Ergani Belediyesi ekipleri, yolun kapanmaması, araçların yolda kalmaması için gece boyunca söz konusu yollarda çalışmaları sürdürdü.

Ekipler, ilçe merkezinde ve Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki sürücülere zincir takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Ergani Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçede ağaçlarda biriken karları olası kırılmaları önlemek için temizliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar