Ergani'de gıda denetimi

Ergani ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda denetimleri sürüyor.

Ergani Belediyesi zabıta ekipleri sebze ve meyve hali, mezbahane, market, bakkal ve şarküterilerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanım tarihleri kontrol edildi.

İlçe genelindeki fırınlarda gramaj ve temizlik konusunda denetlemenin yanı sıra marketlerdeki gıda ürünlerinin fiyat ve son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği, halkın sağlığı için hassasiyetle çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar