Ergani'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu
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Ergani'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu

Ergani'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu.

Ergani'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu
14.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:00

Ergani'de fırtına apartmanın çatısını uçurdu.

İlçe merkezinde dolu yağışının ardından kısa süreli etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına yüzünden Kemertaş Mahallesindeki Yıldız apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinin camlarının kırılmasına neden oldu. Devrilen araçların üzerine düştüğü otomobiller de hasar oluştu.

Belediye ekipleri, çevreye saçılan parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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