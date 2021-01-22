Ergani'de evde yangın

Ergani ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesinde Özgür Tektaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan aile, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar