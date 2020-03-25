Ergani'de dezenfekte çalışması sürüyor Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanları tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte çalışması yapıldı.

Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanları tazyikli suyla yıkanarak dezenfekte çalışması yapıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye olarak Kovid-19'la mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda çalışma yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak için en üst düzeyde çalışma yaptıklarını vurgulayan Öztük, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ülke genelinde alınan tüm tedbirler halkımızın sağlığı ve güvenliği için."

Kaynak: AA