Ergani'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Ergani'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

16.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:40
Ergani'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ergani Belediyesinin ilçede dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Ergani Belediyesinin ilçede dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Ergani Belediyesi ekipleri, salgının başladığı günlerde başlattığı hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hastane, eczane ve kamu kurumlarında Sağlık Bakanlığının onayladığı malzemelerle dezenfekte çalışması yapıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye olarak pandemi ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak için üst düzeyde hijyen çalışması yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Alınan tüm tedbirler halkımızın sağlığı ve güvenliği için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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