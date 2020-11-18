Ergani'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Ergani'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

18.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:54
Ergani'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Ergani Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ergani Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde koronavirüs salgınına karşı bulvar, cadde, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte çalışması yaptı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye olarak pandemi ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak için en üst düzeyde hijyen çalışması yaptıklarını vurgulayan Öztürk, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Ülke genelinde alınan tüm tedbirler halkımızın sağlığı ve güvenliği için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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