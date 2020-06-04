Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ergani Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, yaz döneminde çöp konteynerlerini yerinde dezenfekte ettiğini söyledi.

Ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken; yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası yerleştirdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor. Bu uygulama ile Temizlik İşleri ekiplerimiz dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyoruz."

Kaynak: AA