Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte edildi
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Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Ergani'de çöp konteynerleri dezenfekte edildi
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Ergani ilçesinde çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ergani Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin, yaz döneminde çöp konteynerlerini yerinde dezenfekte ettiğini söyledi.

Ekiplerin, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken, yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası yerleştirdiğini belirten Öztürk, "İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor. Bu uygulama ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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