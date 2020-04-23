Ergani'de çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması
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Diyarbakır, 23 Nisan, Ergani, Güncel, Haber

Ergani'de çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

23.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:38
Ergani'de çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Ergani Kaymakamlığı ve belediyesi, 23 Nisanda doğan öğrencilere zabıtalar aracılığıyla sürpriz doğum günü programları düzenledi. Çukurdere Mahallesinde yaşayan Şilan Sönmez ile Saray Mahallesinde yaşayan Caner Kaynak'ın evlerine giden ekipler, çocukların doğum günlerini kutladı. Zabıta ekipleri Sönmez ve Kaynak'ın doğum günlerini kutlayarak çocuklara hediyeler verdi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulsamet Öztürk, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerinde kutlayan öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, bu kapsamda 23 Nisanda doğan Şilan Sönmez ve Caner Kaynak'ın evine gidilerek çocukları sevindirdiklerini söyledi.

Öğrenciler de sürpriz doğum günü nedeni ile çifte bayram yaşadıklarını belirterek görevlilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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