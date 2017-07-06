Ergani'de Cinsel İstismar İddiası

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde engelli gence yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.



Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede engeli gence yönelik cinsel istismar iddiasına ilişkin, adli mercilerin hassasiyetle konunun takipçisi olduğunu belirtti.



Konuyla ilgili gerek sosyal medyada, gerekse yapılan beyanlarda, spekülasyondan ve toplumu infiale sürükleyecek açıklamalardan kaçınılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getiren Abikoğlu, şunları kaydetti:



"Mağdur gencin beyanları doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılırken, elde edilen deliller doğrultusunda 2 kişi tutuklanmıştır. İlçemizde gerek sosyal medyada gezen gerekse bir takım açıklamalarla spekülasyonlara sebebiyet veren ve toplumda infiale neden olacak açıklamalara itibar edilmemesini istiyoruz."