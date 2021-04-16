Ergani'de buğdayda sarı pas hastalığı uyarısı
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Ergani'de buğdayda sarı pas hastalığı uyarısı

Ergani'de buğdayda sarı pas hastalığı uyarısı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Ziraat Odası Başkanı Gani Sümer, çiftçileri buğdaydaki sarı pas hastalığına karşı uyardı.

Ergani Ziraat Odası Başkanı Gani Sümer, çiftçileri buğdaydaki sarı pas hastalığına karşı uyardı.

Sümer, yaptığı açıklamada, buğdayların başak vermeye başlamasıyla sarı pas hastalığının görülmeye başlandığını söyledi.

Başak atma döneminde olan buğdayda yabancı ot ilaçlaması tamamlanırken hastalıkların da görülmeye başlandığını ifade eden Sümer, şöyle konuştu:

"Rutubetli ortamları seven sarı pas hastalığına karşı çiftçilerin tarlalarını sürekli kontrol altında tutması gerekir. Çiftçilerimizin gördükleri hastalığı en yakın tarım teşkilatına bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hastalıkla mücadele daha da zorlaşacaktır. Hastalıklara karşı ilaçlı mücadele yapılmaması halinde buğdaylar erken sararacak, ürünün pazar kalitesi azalacak, ürünün fiyatını düşürecektir. Bu kritik dönemde çiftçilerimiz tarlalarını sık sık kontrol etsinler. Şu anda hastalığın sevdiği rutubetli hava koşulları oluşmuş durumda. Erken teşhis ve zamanında yapılacak ilaçlama hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde etkileyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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