Ergani'de buğday hasadı başladı
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Ergani'de buğday hasadı başladı

Ergani'de buğday hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde buğday hasadının başlamasıyla biçer döverler tarlalara girdi.

Ergani ilçesinde buğday hasadının başlamasıyla biçer döverler tarlalara girdi.

Kırsal Ortayazı Mahallesinde çiftçiler, büyük emeklerle ektikleri buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasada başladı.

Çiftçiler, buğday tarlalarını biçtikten sonra, hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanları bağlayarak tarlaya bırakıyor.

Sıcak havada gün boyu tarlada çalışan çiftçiler, hasat yaparken biçerdöver, traktör kullanarak iş yüklerini azaltmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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