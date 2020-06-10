Ergani'de bir mahalle karantinaya alındı
Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
10.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:29
Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Çukurdere (Barbin ) Mahallesinde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, sağlık ve jandarma ekiplerinin mahallede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA