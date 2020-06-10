Ergani'de bir mahalle karantinaya alındı Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Çukurdere (Barbin ) Mahallesinde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, sağlık ve jandarma ekiplerinin mahallede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA