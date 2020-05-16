Ergani'de berber ve kuaför salonları denetlendi Ergani'de berber ve kuaförler denetlendi.

Ergani'de berber ve kuaförler denetlendi.

Ergani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan ve yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetleme yaptı.

Hijyen, sosyal mesafe ile maske takılıp takılmadığını kontrol eden ekipler, salgının önlenmesi açısından hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA