Ergani'de Berat Kandili Kutlandı

Ergani Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezinde (ADEM), Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendiği bildirildi.

ADEM Koordinatörü Günay Demir, yaptığı açıklamada, Berat Kandili dolayısıyla Ergani Şehit Coşkun Akşit Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğiyle düzenledikleri mevlit programının ilçedeki kadınları bir araya getirdiğini belirtti.

Programda, ADEM'de görev yapan eğitimciler ve kursiyerler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldığı ve ilahiler okunarak dua edildiğini aktaran Demir, program sonunda kadınlara hediyeler takdim edildiğini kaydetti.