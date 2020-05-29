Ergani'de belirlenen alanlarda cuma namazı kılındı
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Ergani'de belirlenen alanlarda cuma namazı kılındı

Ergani ilçesinde belirlenen alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile cuma namazı kılındı.

Ergani'de belirlenen alanlarda cuma namazı kılındı
29.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:39

Ergani ilçesinde belirlenen alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile cuma namazı kılındı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Ergani'de de yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı eda edildi.

İlçede vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre, Arif Biçen Halı Saha, Ergani Şehir Stadyumu, Erganispor halı saha, TOKİ Çarşamba pazarı, TOKİ halı saha ve Hacı Hasan Ergün Camisinin avlusunda saf tuttu, namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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