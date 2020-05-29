Ergani'de belirlenen alanlarda cuma namazı kılındı Ergani ilçesinde belirlenen alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile cuma namazı kılındı.

Ergani ilçesinde belirlenen alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile cuma namazı kılındı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Ergani'de de yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazı eda edildi.

İlçede vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre, Arif Biçen Halı Saha, Ergani Şehir Stadyumu, Erganispor halı saha, TOKİ Çarşamba pazarı, TOKİ halı saha ve Hacı Hasan Ergün Camisinin avlusunda saf tuttu, namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: AA