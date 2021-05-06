Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor.

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor.

Bal üreticisi Mustafa Subaşı, arı kovanlarında ve kovan çevresinde bakım ve temizlik yaptıklarını belirtti.

Mayıs ayının ilk haftasından itibaren sezon çalışmalarının hızlandığını aktaran Subaşı, "Baharın gelmesi ve doğanın uyanmasıyla bal üreticileri de çalışmalar başladı. Ağaçlarının ve bitkilerin çiçek açmasıyla mayıs ayının sonuna kadar arı, kovanlarında çerçeve ve kat verme işlemlerini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar