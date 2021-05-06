Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor.

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor.

Bal üreticisi Mustafa Subaşı, arı kovanlarında ve kovan çevresinde bakım ve temizlik yaptıklarını belirtti.

Mayıs ayının ilk haftasından itibaren sezon çalışmalarının hızlandığını aktaran Subaşı, "Baharın gelmesi ve doğanın uyanmasıyla bal üreticileri de çalışmalar başladı. Ağaçlarının ve bitkilerin çiçek açmasıyla mayıs ayının sonuna kadar arı, kovanlarında çerçeve ve kat verme işlemlerini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Son dakika haber: ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseltildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:02:34. #1.15#

title