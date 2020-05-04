Ergani'de bal üreticileri hazırlıklara başladı

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor.

Ergani'de bal üreticileri kovan bakımı yapıyor.

Üretici Mehmet Yaşar, arı kovanlarında ve kovan çevresinde bakım ve temizlik yaptıklarını belirtti.

Mayıs ayının ilk haftasından itibaren sezon çalışmalarının hızlandığını aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

"Baharın gelmesi ve doğanın uyanmasıyla bal üreticileri de çalışmalar başladı. Ağaçlarının çiçek açmasıyla mayıs ayının sonuna kadar arı, kovanlarında çerçeve ve kat verme işlemlerini yapıyoruz. Dip tahtası temizliği, kat atma, üzerinde nem ve su biriken örtülerin değiştirilmesi ve çerçevelerin gerekli olması halinde değişikliliği yapıyoruz."

Üretici Hüseyin Aydeniz baharın gelişiyle kovan bakımı yaptığını söyledi.

Kaynak: AA