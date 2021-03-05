Ergani'de bağ budama dönemi başladı
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Ergani'de bağ budama dönemi başladı

05.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:35
Ergani'de bağ budama dönemi başladı

Ergani ilçesinde bağ budama dönemi başladı.

Ergani ilçesinde bağ budama dönemi başladı.

Ergani'de çiftçiler, bağ budama döneminde bağların yolunu tuttu. Üzüm bağlarında budama işlemine başlayan çiftçiler, yoğun bir çalışma temposunun içine girdi.

Çiftçilerden Cuma Uzun, bağ budamasının iki dönemde yapıldığını söyledi.

Uzun, "Eski dalları kesip, yeni dalları bırakıyoruz. Budamayı çok güzel bir şekilde yapmak gerekir. Budamadan sonra tarlayı sürmek gerekiyor. Üzüm ağacının altındaki yabancı otlarda temizlenmeli ve daha sonra bir kaç defa ilaç yapmak gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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