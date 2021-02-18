Ergani'de badem ağaçları çiçek açtı
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Ergani'de badem ağaçları çiçek açtı

18.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:08
Ergani'de badem ağaçları çiçek açtı

Ergani ilçesinde şubat ayında badem ağaçları çiçek açtıErgani'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaklaşık 2 ay erken çiçek açan badem ağaçları, olası don riski yüzünden üreticiyi endişelendiriyor.

Ergani ilçesinde şubat ayında badem ağaçları çiçek açtı

Ergani'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yaklaşık 2 ay erken çiçek açan badem ağaçları, olası don riski yüzünden üreticiyi endişelendiriyor.

İlçede özellikle her yıl nisan ayında çiçek açan badem ağaçlarının da hava sıcaklığının etkisiyle şubat ayında çiçek açması vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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