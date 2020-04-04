Ergani'de araç giriş ve çıkışları durduruldu Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde araç giriş çıkışları durduruldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde araç giriş çıkışları durduruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçenin diğer kentlerle olan ana bağlantı yollarında uygulama yapıyor.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde ilçenin giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde izin belgesi bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler uygulama ve genelge ile ilgili sürücüleri bilgilendiriyor.

Kaynak: AA