Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
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Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı

Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ergani ilçe belediyesi arasında imzalanan '2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü' çerçevesinde ilçedeki çalışmalar start aldı.

Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ergani ilçe belediyesi arasında imzalanan '2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü' çerçevesinde ilçedeki çalışmalar start aldı.

İçişleri Başkanlığının 2021 yılı Afet Eğitim yılı ilan edilmesinden dolayı, Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü ve Ergani İlçe Kaymakamlığınca yapılan protokol çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personellerine ve İlce Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucularına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve personellerine, ilçe belediye personelleri ve vatandaşlara 02-03 Ağustos 2021 tarihlerinde planlanmış iki günlük afet farkındalık eğitimi bugün başladı.

Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır il AFAD Müdürü İlamı Çakmak, "İçişleri başkanlığımızın 2021 yılı Afet Eğitim yılı ilan edilmesinden dolayı, AFAD müdürlüğü ve Ergani ilçe Kaymakamlığınca eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde ilçede startı verdik, diğer ilçelerimizde de eğitim çalışmalarımız devam edecektir, ev sahipliği için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'e katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan, AFAD ekipleri ilçe genelinde vatandaşlara yönelikte bilgilendirme yaparak, vatandaşların acil durumlarda neler yapacağı konusundan bilgilendirme yaptılar. - DİYARBAKIR

Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı
Ergani'de Afet Eğitim seferberliği başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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