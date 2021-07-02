Ergani'de 5 çocuk annesi kadın mikro kredi ile kendi işini kurdu

Ergani ilçesinde mikro krediden aldığı 5 bin lira ile önce küçük bir halı yıkama makinesi alan ardından da işlerini büyüten 5 çocuk annesi Bircan Salık, kendi iş yerini açtı.

Ergani ilçesinde mikro krediden aldığı 5 bin lira ile önce küçük bir halı yıkama makinesi alan ardından da işlerini büyüten 5 çocuk annesi Bircan Salık, kendi iş yerini açtı.

Ergani'de evli ve 5 çocuk annesi Bircan Salık (61), çocuklarını büyüttükten sonra mikro krediden aldığı kredi ile halı yıkama makinesi aldığını, daha sonra daha büyük bir makine alarak işini büyüttüğünü söyledi.

Salık, "Sonraki sene tekrar mikro krediden kredi çekip halı kurutma makinesi aldım. Gelinlerim ve oğullarımla birlikte işletiyoruz. Mikro kredi ve azmim sayesinde hayallerime kavuştum, her kadının emek vererek bunu yapabileceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar