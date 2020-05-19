Ergani'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
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Ergani'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Ergani ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

Ergani'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:56

Ergani ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

Ergani Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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