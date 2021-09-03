Ergani'de 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapım çalışması
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Ergani'de 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapım çalışması

Ergani'de 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapım çalışması
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapımı sürüyor.

Ergani ilçesinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapımı sürüyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 112 acil servis hizmetleri istasyonu yapım çalışmalarında sona gelindi.

72 metrekarelik alanda inşa edilen 112 acil servis hizmetleri istasyonu içerisinde kadın erkek bekleme salonu, lavabolar, mutfak ve 2 tedavi odası bulunuyor.

Öztürk, Ergani'de bir sağlık istasyonuna ihtiyaç olduğunu görerek, hızla yapım çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçemizde kaza ve hastalık ihbarlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla Ergani Devlet Hastanesinin bulunduğu alanda yapımı süren 112 acil servis hizmetleri istasyonunun hızlı bir şekilde hazır hale getirilerek, halkımızın hizmetine sunulması planlanıyor. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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