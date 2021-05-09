Ergani Belediyesinden "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Ergani Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Ergani Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergani Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, "tam kapanma" süresinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme ünitelerine mama ve su bıraktı.

Ekiplerin çalışmaları 17 Mayıs'a kadar düzenli olarak sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar