Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
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Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

10.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:57
Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında uygun görülen noktalara düzenli olarak mama ve su bırakacak.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi, pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli çalışmaları başlattı. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatları ile ekipler, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında uygun görülen noktalara düzenli olarak mama ve su bırakacak.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Sokak hayvanlarımızın su ve mama ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kaymakam Öztürk, "Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen 20 adet mama ve su kabının montajına başladık. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi, can dostlarımızın da yanındayız" dedi.

Bu çalışmadaki amaçlarının sokak hayvanlarına destek olmanın yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, zorlu süreçte vatandaşlardan sokak hayvanları için duyarlı davranmalarını, onlara sahip çıkmalarını istedi. - DİYARBAKIR

Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
Ergani Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Senvar

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