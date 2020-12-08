Ergani Belediyesi'nden yakınlarını kaybeden ailelere destek
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Ergani Belediyesi'nden yakınlarını kaybeden ailelere destek

08.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:30
Ergani Belediyesi'nden yakınlarını kaybeden ailelere destek

Ergani Belediyesi yakınlarını kaybeden ailelere destek veriyor.

Ergani Belediyesi yakınlarını kaybeden ailelere destek veriyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, yakınlarını kaybeden vatandaşların ortak olduklarını göstermek için sembolik yardımda bulunduklarını söyledi.

Belediye olarak acılı vatandaşlarımızın yanında olduklarını göstermek için taziye paketi uygulamasına başladıklarını aktaran Öztürk, "Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı her ay 700 aileye 3 bin 500 vatandaşa ayni ve nakdi yardım yapıyoruz. Yakını vefat edenlere sembolik de olsa çay ve şeker kolisi dağıtarak ekonomik anlamda dayanışma örneği sergilemek istiyoruz. Bu desteğimiz tamamen sosyal belediyecilik ilkesi ile yapılmaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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