Ergani Belediyesi korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor
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Ergani Belediyesi korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ergani Belediyesi korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor

Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi, denetim ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan denetim programı çerçevesinde ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme ve hatırlatmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi, denetim ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan denetim programı çerçevesinde ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme ve hatırlatmalarına devam ediyor.

Ergani Belediyesi, denetimlerin yanı sıra ilçenin yoğun kullanılan kamu kurumu ve açık alanları dezenfekte çalışmalarını yapıyor. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ilçede dinamik ve tematik denetim sürecini, belirlenen program çerçevesinde aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, "Denetimler çerçevesinde kurallara riayet etmeyenleri uyararak, salgın sürecinde birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz. Toplu kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor, böylece salgının yayılım etkisini düşürmeye gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle zor günleri geride bırakarak, sağlıklı günlere yeniden kavuşacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Ergani Belediyesi korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor
Ergani Belediyesi korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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