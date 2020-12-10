Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı
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Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı

10.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:01
Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, engelli vatandaşların yıllardır talep ettiği engelli rampasını yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi, engelli vatandaşların yıllardır talep ettiği engelli rampasını yaparak vatandaşların kullanımına sundu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesi vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor. Önceki dönemlerde belediyeye dilekçe ve sözlü olarak engelli yolunun yapılmasını isteyen aileye verilen sözler tutulmadı. Son olarak Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile görüşen aile, yolun yapılmasını istedi. Kaymakam Öztürk'ün talimatları ile harekete geçen belediye ekipleri, engelli rampasını bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşlar, kendilerine söz verip yerine getiren Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı
Ergani Belediyesi, engelli vatandaşlar için rampa yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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