Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti
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Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti

13.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:10
Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti

Ergani Belediyesi aldığı 5 hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, kepçe ve arazi hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi.

Ergani Belediyesi aldığı 5 hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, kepçe ve arazi hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi.

Araçların hizmete alınması dolaysıyla ilçe otogarında düzenlenen törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uzunbayır ve İlçe Müftüsü Muhsin Eryılmaz katıldı.

Öztürk, belediye imkanlarıyla satın alınan yüksek teknoloji çöp toplama araçlarıyla halka daha etkin, hızlı ve ekonomik temizlik hizmeti verileceğini söyledi.

Belediye sorumluluk alanında bulunan tüm mahallelerde temizlik işleri ve yol yapım çalışmalarında bugüne kadar ortaya koyulan güzel çalışmalar için ekiplere teşekkür eden Öztürk, "Araç alımı ile hizmetlerimiz konusunda büyük bir adım atarak, ciddi bir tasarruf ile kaliteli hizmet anlayışımızı pekiştiriyoruz. İlçenin temizliği ve halkımızın sağlığı için dezenfektan işlemlerimizi ve her alanda olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerimizi büyük bir gayretle gerçekleştiriyoruz. Allah'ın izniyle, hizmete hazır bulunan bütün araçlarımız ve ekiplerimiz ile Ergani daha güzel, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent gerçeğine kavuşacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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