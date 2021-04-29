Ergani Belediyesi, 2 temizlik aracını törenle hizmete aldı
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Ergani Belediyesi, 2 temizlik aracını törenle hizmete aldı

Ergani Belediyesi, 2 temizlik aracını törenle hizmete aldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani Belediyesi, 2 temizlik aracını törenle hizmete aldıErgani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, araçların hizmete alınması dolaysıyla düzenlenen törende, şimdiye kadar belediyeye 7 çöp aracı kazandırdıklarını söyledi.

Ergani Belediyesi, 2 temizlik aracını törenle hizmete aldı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, araçların hizmete alınması dolaysıyla düzenlenen törende, şimdiye kadar belediyeye 7 çöp aracı kazandırdıklarını söyledi.

En önemli görevlerinden birinin ilçeye temiz yapmak olduğunu kaydeden Öztürk, "Temizlik imandan gelirmiş, biz de bu şiara ayak uydurarak Erganimizi her daim temiz tutmaya çalışıyoruz. Belediyemizin filosunu her geçen gün güçlendiriyoruz. Daha önce de hizmet araçları ve bir kepçe satın almıştık. İnşallah gelecekte, bir iki aya kadar da ilçemize 30 tonluk ekskavatör kazandıracağız. Böylece yollarımızı kendi imkanlarımızla yapma imkanına kavuşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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